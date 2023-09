Serie B 2023/24: pareggiano Parma e Bari, il Como domina a Cittadella

Si chiude la sesta giornata della Serie B 2023/24 con le ultime tre partite in programma alle 16.15, tra le quali spicca la vittoria per 3-0 del Como sul campo del Cittadella. Ioannou e la doppietta di Cutrone firmano il successo dei lombardi, che con questi 3 punti salgono in sesta posizione a quota 10. Brutta battuta d’arresto davanti ai suoi tifosi per il Citta, che rimane fermo a 8 punti. Fermata sul pareggio invece la capolista Parma, che al Tardini non va oltre l’1-1 contro la Sampdoria. La squadra di Pirlo passa in vantaggio a inizio partita con Pedrola, ma nel finale Circati firma il definitivo pareggio. I ducali restano così in vetta alla graduatoria con 14 punti, mentre i blucerchiati continuano a faticare e con 3 punti sono ancora in zona playout.

Pareggio anche al San Nicola tra Bari e Catanzaro. Finisce 2-2 con la doppietta di Koutsoupias per i padroni di casa e le reti di Sounas e Verna per i calabresi. Quinto pari in campionato per la squadra di Mignani, che non riesce a sbloccarsi davanti al proprio pubblico ma aggancia Cosenza e Cittadella a quota 8 in zona playoff. Buona reazione invece per il Catanzaro dopo lo 0-5 subito dal Parma la scorsa settimana, con la formazione di Vivarini che rimane così al quarto posto con 11 punti.