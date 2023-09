Pagelle Bari-Catanzaro 2-2: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bari-Catanzaro, match valevole per la sesta giornata della Serie B 2023/2024. Finisce in parità 2-2 la sfida del San Nicola tra Bari e Catanzaro. Mattatore per i padroni di casa è stato Koutsoupias, autore di una doppietta, mentre negli ospiti le reti sono firmate da Sounas e da Verna. Altro pareggio dunque per la squadra di Mignani, che non riesce a sbloccarsi davanti al proprio pubblico e aggancia Cosenza e Cittadella a 8 punti. Dall’altra parte arriva una bella reazione dopo la scoppola subita la scorsa settimana allo stadio Ceravolo contro il Parma, e il punto guadagnato consente ai calabresi di mantenere la quarta piazza con 11 punti.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI BARI-CATANZARO

BARI (4-3-2-1): Brenno 5,5; Dorval 5,5 (45′ st ), Di Cesare 6, Vicari 5,5, Frabotta 6,5, Koutsoupias 8 (22′ st Pucino 6), Maiello 6, Acampora 6 (33′ st Maita sv); Edjouma 5 (1′ st Morachioli 6), Sibilli 6,5 (22′ st Diaw 5,5); Nasti 5,5. Allenatore: Mignani 6

CATANZARO (4-2-3-1): Fulignati 5,5; Katseris 6,5 (31′ st Miranda 4), Scognamillo 6, Brighenti 6, Veroli 5,5; Sounas 7 (22′ st Brignola 6), Pompetti 6 (22′ st Ghion 7), Verna 6,5, Vandeputte 6,5; Donnarumma 5 (12′ st Stoppa 5,5), Biasci 5,5 (31′ st Iemmello 6). Allenatore: Vivarini 6

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia 6,5

RETI: 28′ Koutsoupias, 30′ Sounas, 45+1′ Verna, 57′ Koutsoupias

NOTE: 20.431 spettatori, di cui 1290 ospiti. Espulso l’allenatore del Catanzaro Vivarini all’82’.

Ammoniti: Veroli, Diaw, Ghion

Espulsi: Miranda

Angoli: 4-2 Catanzaro

Recupero: 1′ e 5′