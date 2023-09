Bologna-Napoli, infortunio per Posch: problema muscolare

Dura sette minuti la partita di Stefan Posch, costretto ad abbandonare il campo in avvio di gioco al Dall’Ara, in occasione di Bologna-Napoli. Il terzino rossoblù si è fermato per un problema muscolare accusato dopo un contrasto con Piotr Zielinski. Posch si è subito toccato il flessore, chiedendo l’intervento dello staff medico. Thiago Motta è stato così costretto a spendere il primo cambio. Al posto di Posch è entrato Lorenzo De Silvestri. Nelle prossime ore il terzino si sottoporrà agli esami strumentali per valutare se ci sono lesioni.