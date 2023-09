Serie B 2023/24: comoda vittoria per il Palermo, Insigne, Stulac e Di Francesco stendono la Feralpisalò

Comoda vittoria 3-0 per il Palermo sulla Feralpisalò nella quarta giornata di Serie B. Esordio vincente al Barbera dunque per la squadra di Corini, che porta anche a dodici le partite senza perdere tra le mura amiche. Partono subito aggressivi i rosanero, che già nei primi 10 minuti vanno due volte vicino al vantaggio con Segre e Brunori, ma entrambe le volte la palla finisce a lato di poco. C’è poco da attendere però perché al 16′ un gran tiro di Insigne sblocca la gara. Contropiede fulmineo del Palermo con Henderson che serve Insigne, che con un preciso sinistro a giro buca la porta difesa da Pizzignacco e manda avanti i suoi. La reazione della Feralpisalò non arriva, e anzi è il Palermo ad andare vicino al raddoppio prima con Brunori e poi con Stulac, ma la prima frazione si chiude sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa passano 50 secondi e il Palermo si porta subito sul doppio vantaggio. Errore di Pizzignacco in fase di disimpegno, Segre serve subito Stulac che fa tutto benissimo e con un tiro chirurgico trova l’angolino e fa 2-0. La Feralpisalò prova a reagire, ma sciupa una clamorosa occasione con Ceppitelli che da pochi passi mette a lato il possibile gol del 2-1. Dall’altro lato i rosanero vanno due volte vicini al gol, prima con Segre dalla lunga distanza e poi con Ceccaroni di testa da calcio d’angolo, ma è bravo Pizzignacco a respingere. Nel finale arriva anche il gol del 3-0 con il nuovo arrivato Di Francesco, che in ripartenza dialoga bene con Soleri e trova la rete col mancino. Il Palermo sale così a quota 7 in classifica con 3 partite disputate, mentre non riescono a sbloccarsi i gardesani, ancora fermi a 0 punti e 0 gol segnati.