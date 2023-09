Pagelle Palermo-Feralpisalò 3-0: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Palermo-Feralpisalò, match valevole per la quarta giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 3-0 la sfida dello stadio Renzo Barbera tra Palermo e Feralpisalò grazie alle reti di Insigne, Stulac e Di Franesco. Gara mai in discussione, con i rosanero che hanno sbloccato presto la gara e poi controllato con una certa facilità. Sale a quota 7 in classifica in 3 partite la squadra di Corini, mentre restano ancora a 0 punti con 0 gol segnati i Leoni del Garda.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI PALERMO-FERALPISALÒ

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6,5, Lucioni 6, Ceccaroni 6,5 , Aurelio 6,5 (18′ st Lund 6); Henderson 6,5 (18′ st Vasic 6,5), Stulac 7,5, Segre 7,5; Insigne 7 (41′ pt Valente 5), Brunori 5,5 (34′ st Soleri 6,5), Di Mariano 6 (34′ st Di Francesco 7). Allenatore: Corini 7

FERALPISALÒ (3-4-2-1): Pizzignacco 5,5; Pilati 5,5, Ceppitelli 5, Bacchetti 5,5 (12′ st Hergheligiu 6); Ferrarini 5,5 (28′ st Letizia 6), Fiordilino 5,5, Balestrero 5,5, Martella 5; Compagnon 6,5, Di Molfetta 5 (12′ st Felici 6); La Mantia 5 (28′ st Butic 6). Allenatore: Vecchi 5,5

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo 6

RETI: 16′ Insigne, 46′ Stulac, 85′ Di Francesco

NOTE: 22.667 spettatori, di cui 4 ospiti.

Ammoniti: Valente, Fiordilino

Angoli: 6-5 Feralpisalò

Recupero: 2′ e 5′