Highlights e gol Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco 1-2: Bundesliga 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 53

Il video con gli highlights e i gol di Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco 1-2, match valido per la terza giornata della Bundesliga 2023/2024. Successo in rimonta per i bavaresi, che vanno al riposo in svantaggio per il gol di Itakura ma ribaltano la sfida nella ripresa. Sané va a segno al 58′, mentre a 3′ dal 90′ è Tel a siglare di testa (sugli sviluppi di un calcio d’angolo) il gol vittoria. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida odierna.