Serie B 2023/2024: Venezia corsaro a Terni, il Modena batte il Catanzaro allo scadere

Ricco pomeriggio di calcio con le sei partite valide per la dodicesima giornata di Serie B 2023/2024. Vittorie per Venezia e Bari contro Ternana e Ascoli. Successo pirotecnico per il Cittadella sul Brescia. Buon punto per la FeralpiSalò in casa del Cosenza. Il Catanzaro cade allo scadere con il Modena. Pareggiano Pisa e Como.

Quinto risultato utile consecutivo per il Bari, che batte 1-0 l’Ascoli in casa. Sfida molto combattuta al San Nicola con la rete di Sibilli all’80’ che regala i tre punti a Pasquale Marino la seconda vittoria in fila in campionato. Bari che sale al settimo posto a 17 punti a sette lunghezze dal Venezia secondo.

Venezia che trova il quarto successo nelle ultime cinque partite piegando la Ternana in trasferta. Finisce 0-1 al Libero Liberati con il gol di Busio al 74′. I ragazzi di Vanoli si avvicinano al Parma, a 26 con una partita in più da giocare, e salgono a 24 punti consolidando la seconda piazza.

Secondo ko consecutivo per il Catanzaro. I giallorossi perdono in rimonta in casa contro il Modena per 2-1, che ribalta il vantaggio di Vandeputte, quinto gol in campionato, con le reti di Manconi al 27′ e di Bozhanaj al 95′. Sfortunata la squadra di Vivarini, che colpisce una traversa con Ambrosino nell’azione precedente al gol del 2-1 modenese. Ko pesante anche in ottica classifica con la squadra di Bianco che si issa al terzo posto a 22 punti, scavalcando proprio il Catanzaro, fermo a 21.

Torna a vincere il Cittadella, dopo tre sconfitta consecutive tra campionato e Coppa Italia, e lo fa in casa contro il Brescia. Finisce 3-2 al Tombolato dopo un match deciso dal gol di Maistrello all’83’. Primo tempo che si chiude sul 2-1 per i granata con le reti di Carriero e Vita a ribaltare l’autogol di Frare al 4′. Bertagnoli al 69′ trova il pareggio, ma Maistrello regala i tre punti a mister Gorini. Cittadella che allunga proprio sul Brescia, salendo a 16 punti in 11ª posizione. Le Rondinelle restano ferme a 13 punti, ma con sole 10 partite giocate.

Pareggi interni per Cosenza e Pisa, che non vanno oltre l’1-1 con FeralpiSalò e Como. Terzo match in fila senza vittorie per la squadra di Caserta, che si ferma in casa contro i ragazzi del neo arrivato Zaffaroni, al primo punto sulla panchina verdeblù. FeralpiSalò che resta all’ultimo posto con 6 punti agganciando la Ternana. Cosenza che resta in zona playoff nel quartetto di squadre a 16 punti, Cremonese, Sudtirol e Cittadella, dall’ottavo all’undicesimo posto.

Continua il momento difficile del Pisa di Aquilani, una sola vittoria nelle ultime sette, che strappa un buon punto contro il sorprendente Como di Longo, reduce dal successo contro il Catanzaro. Squadra lombarda che va avanti con la rete di Cutrone al 12, ma Valoti pareggia i conti al 46′. Nel finale gli ospiti non riescono a strappare i tre punti restando comunque in zona playoff a 18 punti in sesta posizione.