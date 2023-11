F1 GP Brasile 2023, Norris: “Sarà dura contrastare le Red Bull ma sono felice di tornare in pole”

“Una giornata positiva, anche se penso sia stato un giro non da ricordare. Sono comunque molto felice per la pole riconquistata dopo diverso tempo”. Parla così Lando Norris, pilota McLaren, nell’intrvista post-qualifiche Shootout che gli hanno regalato la pole position nella Sprint Race di questa sera. “Il passo è stato buono per tutto il weekend, la macchina sembra forte ma sarà complicato contrastare una Red Bull sempre forte. Se ci saranno delle opportunità darò il massimo per coglierle”, ha aggiunto il pilota britannico.