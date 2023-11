Liga 2023/2024, il Girona è inarrestabile: rimonta l’Osasuna negli ultimi 20′ e ottiene il decimo successo

Il Girona non ha alcuna intenzione di mollare la vetta della Liga 2023/2024. Quarta vittoria di fila, la decima in campionato su dodici partite e una differenza reti di +14. Sono numeri che, nel campionato spagnolo, siamo stati abituati negli ultimi anni a vedere in classifica solo accanto a Real Madrid, Barcellona o saltuariamente Atletico. E invece continua lo splendido cammino della formazione di Michel: contro l’Osasuna, in trasferta, finisce 4-2 per quella che è il quinto successo esterno consecutivo.

Gli ospiti vanno in vantaggio con Martin al 16′ salvo subire la rimonta dell’Osasuna targata Ante Budimir, una vecchia conoscenza anche del campionato italiano. Sotto di una rete al 70′, si poteva iniziare a pensare a uno stop. E invece negli ultimi 20′ si scatena la capolista: Dovbyk dopo un assist in occasione del primo gol riesce a firmare anche un gol e poi un altro assist per il vantaggio di Tsygankov. Al 90′ Aleix Garcia chiude i conti per il 4-2 definitivo. Ora tocca a Barcellona (contro Real Sociedad), Atletico (contro Villarreal) e Real (contro Vallecano) rispondere.