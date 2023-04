Serie B 2022/2023, Vazquez e Man ribaltano il Cagliari: il Parma vince 2-1 ed è a -2 dal quarto posto

Il Parma supera 2-1 in rimonta il Cagliari nel match del Tardini valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2022/2023: decisive le reti realizzate nella ripresa da Franco Vazquez e Dennis Man; inutile il momentaneo vantaggio rossoblù firmato da Gianluca Lapadula. In virtù di questo successo la squadra emiliana sale al quinto posto con 51, a due sole lunghezze dal Sudtirol, mentre la compagine sarda resta sesta a quota 48.

I padroni di casa sono autori di una buona partenza, tanto da ritagliarsi subito delle chance con Bernabè e Benedyczak, che vengono però neutralizzate dalla retroguardia avversaria. Intorno al 20′ Estevez ha una grande occasione da rete calciando a botta sicura sull’appoggio di Zanimacchia, ma Radonovic in qualche modo riesce a salvare i suoi. Dopo un lungo momento di sofferenza, la compagine rossoblù cambia marcia e al 32′ passa in vantaggio grazie ad un gol del solito Gianluca Lapadula che, innescato da Prelec, salta Buffon e deposita la sfera in fondo al sacco. Il club ducale reagisce, ma non crea grandi pericoli dalle parti di Radunovic: si va a riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa il Parma torna in campo con il piglio giusto, ma è ancora il Cagliari a sfiorare il gol con un traversone di Zappa deviato da Delprato, il quale per poco non beffa Buffon. Sventata la minaccia i ragazzi di Fabio Pecchia conquistano un calcio di rigore al 62′ per un fallo di mano di Azzi: sul dischetto si presenta Franco Vazquez, che calcia centralmente e firma il pareggio emiliano. Dopo una girandola di sostituzioni da entrambe le parti, la formazione gialloblù mette la freccia del sorpasso con uno strepitoso gol di Dennis Man, il quale parte dalla sua metà campo, entra in area di rigore, salta tutta la difesa avversaria e piazza nell’angolino.

In pieno recupero i padroni di casa hanno una colossale occasione per chiudere la gara con un penalty nato da un fallo di Lella su Mihaila: dagli undici metri va proprio il romeno, che spreca tutto con un maldestro cucchiaio. L’episodio non compromette nulla, il Parma batte 2-1 il Cagliari e blinda i playoff.