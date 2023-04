Serie B 2022/2023, Frosinone fermato dal Sudtirol: 0-0 allo Stirpe

Sotto gli occhi del Ct Mancini, il Frosinone fallisce la prima chance per sperare già domenica nell’aritmetica promozione in Serie A. Allo Stirpe è il Sudtirol di Bisoli a fermare gli uomini di Grosso sullo 0-0 in una partita caratterizzata da ritmi bassi e da poche occasioni. Il Frosinone si porta a 68 punti, momentanemente a +11 dal Bari terzo. Il Sudtirol è quarto a 53. La prima occasione è della squadra di Grosso. Dal limite dell’area Mazzitelli si coordina col destro e sfiora il palo. Uno squillo che mostra già quello che sarà il copione della partita, con i ciociari in controllo del gioco e il Sudtirol con linee strette a difesa della porta. Nel primo tempo i tifosi ciociari esultano due volte, ma in entrambi i casi le decisioni arbitrali negano la gioia dell’1-0. Al 15′ l’arbitro Ferrieri Caputi segnala un rigore per un contatto tra Rover e Rohden in area: il fallo non c’è, il var se ne accorge e richiama il fischietto, che al monitor nega il penalty. Al 35′ Insigne segna e fa esplodere lo Stirpe, ma in questo caso la direttrice di gara segnala subito un tocco col braccio precedente, annullando l’1-0. Il secondo tempo è un assedio. Al 53′ il primo a provarci è Insigne con un bel tiro da posizione centrale, ma Poluzzi risponde presente, proprio come al 63′ quando sul tiro del neoentrato Kone il portiere respinge a mano aperta. Nel finale gli ultimi squilli del Frosinone sono affidati a Bocic (dribbling sulla sinistra chiuso con un cross pericoloso ma respinto), Baez (colpo di testa parato) e a Boloca (tiro alto). Non basta. L’aritmetica è rinviata. Il Sudtirol continua a non vincere, ma conquista un punto prezioso per il morale.