Pagelle Parma-Cagliari 2-1: voti e tabellino, Serie B 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Parma-Cagliari, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, in cui la squadra guidata da Fabio Pecchia si è imposta 2-1 in rimonta nei confronti dei rossoblù: decisive le reti realizzate nella ripresa da Franco Vazquez e Dennis Man; inutile il momentaneo vantaggio rossoblù firmato da Gianluca Lapadula. In virtù di questo successo la squadra emiliana sale al quinto posto con 51, a due sole lunghezze dal Sudtirol, mentre la compagine sarda resta sesta a quota 48.

Prima parte della prima frazione di gara favorevole ai padroni di casa, che si rendono pericolosi in più frangenti con Bernabè e Benedyczak, peccando di imprecisione. Intorno al 30′ si sveglia la compagine rossoblù, che al 32′ trova il gol del vantaggio con Gianluca Lapadula che, su suggerimento di Prelec, salta Buffon e deposita in rete. Nella ripresa gli emiliani ribaltano tutto con le reti di Franco Vazquez e Dennis Man, portando a casa una vittoria fondamentale in ottica playoff.

IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Buffon 6.5; Delprato 5.5, Balogh 5 (27′ st Man 7.5), Cobbaut 6, Ansaldi 6.5 (22′ st Coulibaly 6); Estevez 6.5, Bernabé 5.5, Juric 5 (1′ st Camara 6); Zanimacchia 5.5, Vazquez 6.5 (42′ st Circati sv), Benedyczak 5.5 (22′ st Mihaila 5.5).

Allenatore: Pecchia 6.5.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Charpentier, Bonny, Sohm, Coulibaly, Inglese, Zagaritis.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 6.5; Zappa 6, Dossena 6.5, Obert 6, Azzi 5.5 (33′ st Barreca 6); Nandez 6, Makoumbou 5.5 38′ st Millico sv), Deiola 6 (22′ st Luvumbo 5.5); Falco 6 (33′ st Pavoletti 5); Lapadula 6.5, Prelec 6.5 (22′ st Lella 5).

Allenatore Ranieri 5.5.

A disposizione: Aresti, Goldaniga, Rog, Viola, Altare, Kourfalidis, Di Pardo.

RETI: 32′ pt Lapadula (C), 17′ st rig. Vazquez (P), 32′ st Man (P).

AMMONIZIONI: Cobbaut, Lapadula, Ansaldi, Benedyczak, Vazquez, Azzi, Luvumbo, Mihaila, Zappa, Coulibaly.

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 1′, 7′.

NOTE: Pomeriggio caldo e soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni.