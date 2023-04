Serie B 2022/23: il Genoa non molla la corsa al campionato, battuto 1-0 il Cittadella

Il Genoa vince sul finale e non molla la corsa alla promozione, termina 1-0 sul campo del Cittadella, la sfida valevole per la 34esima giornata di Serie B 2022/23. I padroni di casa, nonostante l’ottima prestazione, stallano in zona playout,

Ottimo primo tempo da parte dei padroni di casa, che si sono resi pericolosi e concreti. Male invece il Genoa, la formazione di Gilardino ha subito particolarmente, rischiando di andare sotto in diverse occasioni. Partono subito forte i granata con il tiro verso la porta già al secondo minuti, è Ambrosino a concludere in rete ma troppo centralmente. Al 29esimo è la grande giocata di Crociata a far tremare la difesa ospite, insaccata per l’attaccante numero 70 che però sbaglia totalmente la conclusione, mandando alto. Ritmi alti e eccesso di cartellini, Giraudo arriva al doppio giallo e viene espulso sul finale. Il Cittadella affronta in dieci la seconda frazione di gioco.

La ripresa non delude per aspettative, i padroni di casa mantengono un certo livello ma è il Genoa a trovare vantaggio e vittoria. E’ Coda al 70esimo a scambiare bene in area con Gudmundsson che insacca il pallone di testa. Beffata quindi l’ottima prestazione dei granata che non riescono a recuperare lo svantaggio, termina 0-1 al Tombolato.