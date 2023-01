Serie B 2022/2023: il Frosinone ribalta il Brescia, termina 1-3 al Rigamonti

Il Brescia sbatte contro il muro del Frosinone ed esce sconfitto per 1-3 dal match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Parte subito fortissimo la squadra di casa, che colpisce due legni nei primissi minuti. Poco dopo il quarto d’ora però, il Brescia passa in vantaggio, grazie alla rete di Pablo Rodriguez che da due passi mette dentro l’assist di Bjorkengren. Dopo la mezz’ora si sveglia la capolista, che nel giro di 3 minuti ribalta tutto. Prima con Luca Moro su assist di Lulic e poi con un’azione solitaria in contropiede di Roberto Insigne, su completa dormita della difesa avversaria. Si va all’intervallo sull’1-2.

Prova a riaprire il Brescia, ma sbatte contro la puntuale fase difensiva degli ospiti che, a 15 dal termine, la chiudono. Jaime Baez mette infatti dentro il gol del definitivo 1-3, che regala altri 3 punti al Frosinone, sempre più primo. Brescia che invece, rimane piantato in tredicesima posizione.