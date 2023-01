L’esordio di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr oggi in tv: data, orario e diretta streaming

Questa sera Cristiano Ronaldo farà il suo esordio con l’Al Nassr. Lo stesso club di Riyad ha comunicato l’esordio sui social, per quella che sarà la gara valida per la 14esima giornata del campionato. Ore 18.30, Al Nassr contro Al Ettifaq, in tv sarà visibile su Sportitalia. “Questa è la data, Inch Allah (se Dio vuole)” è il post del club saudita.