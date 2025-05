Cala il sipario sull’andata di una delle due semifinali dei play-off di Serie B. Lo Spezia regola il Catanzaro 2-0 e si avvicina alla finale.

Grande partita e prestazione quella dello Spezia di Luca D’Angelo. I bianconeri, dopo una grande stagione che ha visto la squadra perdere la promozione diretta per 5 punti, provano a raggiungere la massima serie del calcio italiano mediante i play-off. Subentrati direttamente alle semifinali grazie al 3° posto in classifica, l’andata della semifinale ha visto lo Spezia battere 2-0 il Catanzaro. Seria ipoteca per gli Aquilotti, vista la vittoria in trasferta e il ritorno in casa, oltre il vantaggio di passare il turno in caso di pareggio visto il vantaggio di classifica rispetto ai calabresi. I giallorossi di Fabio Caserta, autori anch’essi di una buona stagione, si giocheranno tutto nel ritorno, cercando una vera e propria impresa.

Partita che ha visto un grande Spezia fin dall’inizio, con un Francesco Pio Esposito in grande spolvero e, in qualche momento, anche troppo nervoso. La posta in palio della sfida è altissima, ci si gioca la Serie A, e lo si nota da diversi sprazzi di partita molto fisici e pieni di tensione. A fare la partita sono però gli ospiti, più volte vicini al vantaggio nella prima frazione, che però termina a reti bianche. Dopo un giallo proprio a Pio Esposito per una manata a Scognamillo, al 49′ la sbloccano i bianconeri con Di Serio, autore di un tap-in vincente dopo una grande azione di squadra. Poco prima della mezz’ora prima Di Serio, vicino al raddoppio, e poi il gol del 2-0, firmato da uno scatenato Pio Esposito, segnando una grandissima punizione dove Pigliacelli non può arrivare. Il Catanzaro ci prova prima con Pompetti e poi, nel finale, con bomber Iemmello, ma nulla da fare. Spezia corsaro a Catanzaro, con la finale adesso più vicina.

IL TABELLINO

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (26′ st D’Alessandro), Scognamilio, Bonini; Cassandro, Pontisso (11′ st Pompetti), Petriccione (35′ st La Mantia), Ilie, Quagliata (35′ st Buso); Biasci (11′ st Pittarello), Iemmello. A disp. Borrelli, Corradi, Coulibaly, Gelmi, Matias Antonini, Pagano. All. Caserta

SPEZIA (3-5-2): Gori; Winsniewski, Hristov, Mateju; Elia (26′ st Bandinelli), Nagy, Kouda (26′ st Vignali), Cassata (46′ st Candelari), Aurelio; Di Serio (36′ st Falcinelli), Esposito (46′ st Colak). A disp. Benvenuto, Chichizola, Djankpata, Ferrer, Giorgeschi, Mascardi, Reca. All. D’Angelo.

Reti: 4′ st Di Serio, 16′ st Esposito.

Ammonizioni: Quagliata, Brighenti; Elia, Aurelio, Esposito, Hristov.