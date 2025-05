Basta una rete alle aquile giallorosse del Catanzaro per superare il Cesena ed accedere alla semifinale dei playoff di Serie B.

Gli uomini di Fabio Caserta superano il primo ostacolo nel cammino che può portare il club nuovamente in Serie A, campionato nel quale il Catanzaro manca dall’ormai lontana stagione 1982-1983. Una rete del capitano, nonché bomber della squadra, Pietro Iemmello spedisce la squadra in semifinale dei playoff di Serie B. Il prossimo avversario, nonché ostacolo, per la tanto sognata massima serie è lo Spezia. Sarà un doppio appuntamento, andata e ritorno, per decretare chi accederà alla finale.

La pratica Cesena, però, è stata tutt’altro che facile per il Catanzaro che ha visto una serie di pericoli costanti verso la propria porta difesa da Pigliacelli. L’estremo difensore, infatti, si è superato con una prova egregia, arricchita anche da un calcio di rigore parato solamente quattro minuti prima del vantaggio siglato dal numero 9 Iemmello. Il penalty fallito da Cristian Shpendi avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara, ma così non è stato. Gli ospiti per passare il turno ed accedere alla semifinale con lo Spezia avrebbero dovuto solamente vincere, una condizione data dal regolamento che favorisce la squadra di casa in quanto aveva ottenuto una posizione migliore nella regular season della cadetteria.

Il TABELLINO

CATANZARO: Pigliacelli M., Brighenti N., Scognamillo S., Bonini F., Cassandro T., Pompetti M., Petriccione J. (dal 20′ st Ilie R.), Pontisso S. (dal 29′ st Coulibaly M.), Quagliata G., Biasci T. (dal 21′ st Pittarello F.), Iemmello P. A disposizione: Borrelli E., Buso N., Corradi C., Coulibaly M., D’Alessandro M., Gelmi L., Ilie R., La Mantia A., Pagano R., Pittarello F., Seck D. Allenatore: Caserta F.

CESENA: Klinsmann J., Ciofi A., Piacentini M., Mangraviti M., Adamo E., Saric D. (dal 40′ st Berti T.), Calo G., Bastoni S. (dal 14′ st La Gumina A.), Celia R. (dal 22′ st Ceesay J.), Antonucci M. (dal 23′ st Tavsan E.), Shpendi C. (dal 14′ st Russo F.). A disposizione: Berti T., Ceesay J., Donnarumma D., Francesconi M., La Gumina A., Mendicino L., Pieraccini S., Pisseri M., Pitti E., Russo F., Siano A., Tavsan E. Allenatore: Mignani M.

Reti: al 9′ st Iemmello P. (Catanzaro).

Ammonizioni: al 44′ pt Bonini F. (Catanzaro), al 10′ st Iemmello P. (Catanzaro), al 45’+1 st Ilie R. (Catanzaro) al 35′ st Adamo E. (Cesena), al 45’+1 st Calo G. (Cesena), al 45’+5 st Russo F. (Cesena).

Rigori sbagliati: al 4′ st Shpendi C. (Cesena).