La partita Napoli-Cagliari potrebbe valere lo Scudetto per i partenopei e la decisione è stata annunciata pubblicamente

È stato un testa a testa clamoroso quello tra Napoli e Inter per la conquista dello Scudetto. Ora siamo arrivati all’ultima giornata con i partenopei che affronteranno il Cagliari in casa mentre i nerazzurri se la vedranno con il Como in trasferta, consapevoli di dover recuperare un punto ai diretti rivali.

Ovviamente non sarà facile per l’Inter, anche solo perché il destino è nelle mani dei campani che in caso di vittoria si laureerebbero aritmeticamente campioni d’Italia per la quarta volta. In caso contrario, con un pareggio o una sconfitta, i meneghini potrebbe effettuare un clamoroso sorpasso.

C’è solamente una combinazione che permetterebbe alle due formazioni di rinviare tutto a lunedì per lo spareggio ovvero il pareggio dell’Inter contro il Como e la sconfitta interna del Napoli. Sulla carta qualcosa di complicato, ma il calcio ci ha insegnato che è tutto possibile.

Napoli, che notizie per i tifosi: si vedrà gratuitamente

Come detto, la sfida tra Napoli-Cagliari potrebbe valere il titolo ed è stata presa una decisione incredibile. Fulvio Fucito, consigliere del Comune di Napoli, ha annunciato attraverso i propri social la possibilità di vedere in chiaro il match: “II Prefetto ha ottenuto che il secondo tempo della partita sia visibile in chiaro sulla rete televisiva nazionale”.

Tra tanta scaramanzia e qualche programma, si è parlato anche di bus scoperto, mancato in occasione del terzo Scudetto: “Il sindaco Manfredi si è attivato affinché la squadra con Autobus bipiano lunedì 26 alle ore 15,00 percorra il lungomare per salutare i tifosi con percorso protetto”.