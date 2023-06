Playoff Serie B 2022/2023: 0-0 al Tardini, il Cagliari elimina il Parma e va in finale

La seconda finalista dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023 è il Cagliari. Dopo il 3-2 della Domus Arena, ai ragazzi di Ranieri basta uno 0-0 allo stadio Ennio Tardini per eliminare il Parma e proseguire il loro cammino. Nonostante la semifinale di ritorno termini a reti bianche, le occasioni e le emozioni non mancano affatto. I sardi passano infatti in vantaggio nel primo tempo con Lapadula, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa è invece il Parma a festeggiare, prima che il Var dica che la palla sul tiro di Bonny non ha oltrepassato la linea di porta. Dopo sette minuti di recupero, arriva quindi il triplice fischio di Orsato: Cagliari in finale playoff contro il Bari, Parma condannato a un altro anno di cadetteria.

REGOLAMENTO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA

CRONACA – Gara piuttosto bloccata in avvio, con le due squadre che si studiano e faticano a rendersi pericolose in fase offensiva. Il Parma ovviamente attacca alla ricerca del gol dopo la sconfitta dell’andata, ma il Cagliari non resta a guardare e prova a reagire, impensierendo più volte Chichizola. L’episodio che rischia di cambiare il match è il gol al 35′ di Lapadula, bravissimo a raccogliere l’assist di Makoumbou e battere il portiere dopo una grande sterzata. La rete viene però annullata per fuorigioco. Le squadre tornano dunque negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa i due allenatori mandano in campo forze fresche ed è proprio il neo entrato Bonny a mandare in visibilio il Tardini, segnando al primo pallone toccato la rete dell’1-0. Inizialmente convalidato, le immagini mostrano come la palla non abbia in realtà oltrepassato la linea di porta, perciò dopo un controllo Var il gol viene annullato. Il Cagliari si difende, abbassando anche troppo il baricentro e rischiando grosso sul tiro di Zanimacchia, che si stampa sulla traversa. Il Parma non riesce tuttavia a trovare il gol vittoria e cede il passo agli avversari, rimandando l’appuntamento con la Serie A.