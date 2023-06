Roland Garros 2023: Jabeur rimonta Danilovic e vola agli ottavi, doppio bagel per Swiatek

Si è chiusa un’altra giornata ricca di incontri sulla terra rossa del Roland Garros, e così è giunta al termine la prima settimana del secondo Slam stagionale. A raggiungere il quarto turno per ultima, ma sono per una questione di orario, è stata Ons Jabeur: la finalista in carica di Wimbledon e degli US Open, si qualifica per gli ottavi a Parigi per la terza volta nel corso delle ultime quattro stagioni e per la settima negli ultimi 12 Major: la tunisina, però, ha dovuto faticare tantissimo contro la giovane e talentuosa serba Olga Danilovic, arresasi soltanto con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Molto più semplice, invece, il compito di Iga Swiatek: 6-0 6-0 lo score con cui la polacca, in soli 50 minuti, si è sbarazzata della poca resistenza opposta quest’oggi da Xinyu Wang. La numero 1 del mondo, in cinque partecipazioni al Roland Garros, ha raggiunto la seconda settimana in altrettante circostanze. Bellissima battaglia, poi, quella tra Beatriz Haddad Maia ed Ekaterina Alexandrova: la testa di serie numero 23 ha avuto a disposizione un match point nel decimo game del terzo set, ma è stata la brasiliana a prevalere per 5-7 6-4 7-5 e ad approdare agli ottavi di uno Slam per la prima volta in carriera, risultato prestigioso e festeggiato con lacrime di commozione. La 16enne Mirra Andreeva ha provato – e per un’ora ci è riuscita – a mattere alle strette la finalista dell’anno scorso Coco Gauff, ma la numero 6 del mondo ha poi dilagato e chiuso 6-7 6-1 6-1 un match comunque mai realmente in discussione.

ROLAND GARROS – TERZO TURNO

Sara Sorribes Tormo b. (4) Elena Rybakina walkover

(6) Coco Gauff b. Mirra Andreeva 6-7 6-1 6-1

(14) Beatriz Haddad Maia b. (23) Ekaterina Alexandrova 5-7 6-4 7-5

(1) Iga Swiatek b. Xinyu Wang 6-0 6-0

Bernarda Pera b. Elisabetta Cocciaretto 6-4 7-6

Anna Karolina Schmiedlova b. Kayla Day 6-1 6-3

Lesia Tsurenko b. Bianca Andreescu 6-1 6-1

(7) Ons Jabeur b. Olga Danilovic 4-6 6-4 6-2