Regolamento Parma-Cagliari, playoff Serie B 2022/2023: cosa succede in caso di parità gol

E’ tutto pronto allo stadio Ennio Tardini per la sfida tra Parma e Cagliari, valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La squadra guidata da Fabio Pecchia, dopo la sconfitta subita nella gara di adnata, ha bisogno di portare a casa la vittoria per alimentare le proprie speranze di raggiungere la finale. I ragazzi di Claudio Ranieri, dal loro canto, sperano di difendere la grande vittoria in rimonta conquistata nella gara di andata alla Unipol Domus. Il regolamento prevede che, in caso di parità del punteggio totale tra i due incontri, passi in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o calci di rigore.

