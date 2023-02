Pisa-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Venezia, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La formazione di Luca D’Angelo, dopo la vittoria arrivata fuori casa con la Reggina, vogliono continuare ad andare forte per scalare le posizioni della zona play off. Il Venezia, di contro, viene sì da due vittorie consecutive, ma sono soltanto ad un punto in più dalla zona retrocessione, da cui stanno cercando di scappar via. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 17 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

