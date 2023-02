Sassuolo-Napoli, Giuntoli: “Spalletti con noi anche nella prossima stagione”

“Sarà una partita molto difficile, contro una squadra che ha avuto un periodo negativo, ma ora si è ripresa e sarà una bella prova”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima della sfida contro il Sassuolo in cui Spalletti festeggia le 1000 panchine da professionista: “La sua esperienza è testimoniata dalle 1000 panchine e dalle tantissime vittorie. In questo momento tutto passa in secondo piano, sarà importante pensare a questa partita. Il rinnovo? In questo momento pensiamo al quotidiano. Sicuramente Spalletti è al centro del progetto tecnico del Napoli, nella prossima stagione rimarrà con noi”.