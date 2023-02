Diffidati Sassuolo-Napoli, gli azzurri a rischio squalifica in vista dell’Empoli

Il Napoli, a pochi giorni dal grande ritorno in Champions League per gli ottavi con l’Eintracht Francoforte, deve prima pensare all’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 contro il Sassuolo. Per gli azzurri, dunque, inizia un periodo davvero intenso in cui potrebbero riuscire a conquistare qualcosa di molto importante. All’orizzonte, però, c’è anche la partita del prossimo turno di campionato contro l’Empoli, una squadra che in questa stagione sta giocando molto bene. In vista di quell’appuntamento l’unico calciatori dei partenopei che figura nella lista dei diffidati è Kim Min-Jae, che dovrà fare attenzione a non ricevere un cartellino giallo.