Pagelle Ternana-Reggiana 3-0: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Ternana-Reggiana, match valevole per la settima giornata della Serie B 2023/2024. Arriva la prima vittoria stagionale per la Ternana, che allo stadio Liberati si impone 3-0 su una Reggiana mai in partita. A decidere la sfida sono state le reti siglate in apertura da Celli e Diakite, e il gol nel finale di Distefano, che consentono così a Lucarelli di respirare sulla panchina delle Fere. I rossoverdi si portano così a 5 punti in classifica in zona playout, mentre i granata restano una posizione sopra gli avversari con 7 punti.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI TERNANA-REGGIANA

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli 6,5; Diakite 7,5, Capuano 6,5, Celli 7; Casasola 6, Luperini 7, Labojko 6 (18′ st Pyyhtia 6,5), Corrado 6 (44′ st Mantovani sv); Falletti 6,5; Favilli sv (23′ pt Dionisi 6 (18′ st Favasuli 6)), Raimondo 6,5 (44′ st Distefano 7). Allenatore: C. Lucarelli 7

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi 5,5; Sampirisi 5,5, Szyminski 5,5, Marcandalli 5,5, Fiamozzi 5 (15′ st Pajac 6); Nardi 5,5, Kabashi 6, Bianco 5 (15′ st Varela 6); Portanova 5 (23′ pt Gondo 6 (31′ st Lanini 6)); Antiste 4,5 (1′ st Crnigoj 6), Pettinari 5,5. Allenatore: Nesta 5

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta 5,5

RETI: 9′ Celli, 12′ Diakite, 90+2′ Distefano

NOTE: 4.277 spettatori, di cui 314 ospiti.

Ammoniti: Dionisi, Celli, Gondo, Luperini, Sampirisi, Labojko, Kabashi, Iannarilli, Distefano

Angoli: 3-2 Ternana

Recupero: 4′ e 6′