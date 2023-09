Sampdoria, Pirlo: “Contro il Catanzaro partita importante, ci servono i tre punti”

Il tecnico della Sampdoria Pirlo ha parlato in conferenza stampa dell’imminente sfida di campionato contro il sorprendente Catanzaro: “E’ una partita importante contro una bella squadra che gioca meglio e ha dominato la Serie C la scorsa stagione. Per noi è come una finale perché ci servono i tre punti per uscire da un periodo di difficoltà. Serve l’atteggiamento giusto sin dall’inizio. Sappiamo che la Serie B è un campionato difficile e competitivo. Dobbiamo pensare una partita alla volta. I punti sono importanti e dobbiamo farne tre. La squadra sa che i tifosi sono dalla nostra parte. Giocare a Marassi ci da una spinta in più e deve essere il nostro punto di forza. Dobbiamo ripagare il loro supporto con delle vittorie e delle prestazioni che rendano onore alla Sampdoria”.