Pagelle Perugia-Cosenza 0-0, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Perugia-Cosenza 0-0, partita valevole per la trentaquattresima giornata della Serie B 2022/2023. Al “Curi” vincono paura e attendismo, in una sfida che metteva davanti due squadre direttamente coinvolte nella lotta per la salvezza e i playout. Alla fine il Cosenza chiude in 10 uomini ma agguanta il sesto risultato utile consecutivo, mentre la situazione del Perugia appare sempre più complicata: le ultime della classifica accorciano e gli umbri hanno raccolto appena due punti nelle ultime cinque giornate.

Le pagelle e il tabellino

PERUGIA: Furlan 6; Sgarbi 5.5, Curado 6, Struna 6; Casasola 6, Capezzi 6.5 (dal 51′ Lisi 6.5), Santoro 5.5 (dal 72′ Bartolomei 6), Cancellieri 6 (dal 51′ Iannoni 6); Kouan 5.5 (dal 46′ Luperini 6); Matos 5.5 (dal 34′ Di Serio 6), Di Carmine 6. All. Castori 6

COSENZA: Micai 6; Meroni 6.5, Vaisanen 6, Martino 6; Rispoli 5.5 (dal 70′ Venturi 6), Voca 5.5, Brescianini 6 (dal 70′ Praszelik 6) , D’Orazio 6; Marras 5.5, Nasti 5.5 (dal 57′ Zilli 6), Delic 6 (dal 70′ Finotto 6, dal 87′ D’Urso sv). All. Viali 6

Arbitro: Marcenaro 6.5

Marcatori:

Ammoniti: Santoro, Struna, Brescianini, Marras, Lisi, Sgarbi

Note: al 85′ espulso Marras per doppia ammonizione

Recupero: 2′ pt,