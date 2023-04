Pagelle Frosinone-Sudtirol 0-0: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Frosinone-Sudtirol 0-0, match della trentaquattresima giornata di Serie B 2022/2023. A fare la partita è la squadra ciociara, ma le occasioni da gol sono ridotte al minimo dalla formazione di Bisoli, che in difesa è compatta e con linee strette. Difficile penetrarla e lo Stirpe nel primo tempo deve accontentarsi di due boati stroncati. Prima per un rigore concesso da Ferrieri Caputi su Rohden, ma revocato dal var: il fallo di Rover è inesistente e il contatto è regolare. Poi per un gol di Insigne nato però da un controllo col braccio, stavolta segnalato regolarmente in diretta dalla direttrice di gara. Nella ripresa è un assedio costante. Ma l’unico tiro pericoloso è di Insigne dopo un tentativo errato di Mazziteli: Poluzzi è attento. Non bastano le occasioni finali di Baez e Boloca. Un punto prezioso per il Sudtirol. Niente speranza di promozione aritmetica per i ciociari domenica.

FROSINONE (4-3-3): Turati 6.5; Sampirisi 6, Lucioni 6.5, Ravanelli 6.5, Cotali 6; Rohden 6 (58′ Kone 6), Mazzitelli 6 (88′ Gelli 6), Boloca 6; Insigne 6 (81′ Bocic 6), Moro 5.5 (58′ Borrelli 6), Bidaoui 5.5 (58′ Baez 6).

A disposizione: Loria, Kone, Kujabi, Gelli, Garritano, Bocic, Kalaj, Selvini, Monterisi, Baez, Borrelli, Frabotta.

All: Fabio Grosso 6

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi 6.5; Curto 6 (92′ Vinetot sv), Zaro 6, Masiello 6.5, Celli 6; De Col 6 (64′ Lunetta 6), Tait 6, Fiordilino 6, Rover 6 (69′ Schiavone 6); Odogwu 6 (69′ Larrivey 5.5), Mazzocchi 6 (45′ Casiraghi 6)

A disposizione: Minelli, Berra, Vinetot, Siega, Lunetta, Carretta, Cisse, Casiraghi, Pompetti, Larrivey, Giorgini, Schiavone.

All: Pierpaolo Bisoli 6

ARBITRO: Ferrieri Caputi 6

RETI: –

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Mazzocchi. Angoli: 10-2. Recupero: 1′ pt, 5′ st.