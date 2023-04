Pagelle Palermo-Benevento 1-1, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Palermo-Benevento 1-1, partita della trentaquattresima giornata della Serie B 2022/2023. Un pareggio che non fa felice nessuno quello del “Barbera”, dove i rosanero mancano l’appuntamento con i tre punti e non si rilanciano in ottica playoff. Il Benevento invece lotta ma alla fine il punto odierno smuove poco la classifica, che vede ancora le Streghe all’ultimo posto e a quattro punti dalla zona playout. Rammarico per il Palermo, che a tempo scaduto si è visto annullare dal Var un gol che inizialmente era apparso a tutti regolare e invece viziato da un fallo di mano involontario.

LA CRONACA DEL MATCH

Le pagelle e il tabellino

PALERMO: Pigliacelli 7, Sala 7, Gomes 5.5 (dal 68′ Segre 6), Tutino 5.5 (dal 68′ Soleri 6), Brunori 6 (dal 90′ Vido sv), Marconi 5.5, Nedelcearu 5, Verre 5 (dal 46′ Damiani 6), Saric 5 (dal 46′ Broh 6), Valente 6.5, Mateju 5.5.

A disposizione: 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini 6

BENEVENTO: Manfredini 6.5, Acampora 6 (dal 72′ Tello 6), Farias 7 (dal 59′ Pettinari 6), Glik 6.5, Improta 5, Foulon 5.5, Viviani 5.5 (dal 46′ Karic 6), Schiattarella 6, Ciano 6.5 (dal 75′ Carfora 6), Tosca 5.5, Veseli 6.

A disposizione: 21 Paleari, 22 Lucatelli, 6 Kubica, 11 Jureskin, 33 Leverbe, 80 Koutsoupias.

Allenatore: Agostinelli 6

Arbitro: Maggioni 6

Marcatori: 11′ Sala, 28′ Farias

Ammoniti: Segre, Veseli, Tosca

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Note: Giornata di sole, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 21.531.