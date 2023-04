Roma, lesione al flessore per Smalling e Wijnaldum

Chris Smalling e Gini Wijnaldum si fermano nel momento più delicato della stagione della Roma. I due giocatori, usciti anzitempo dal campo nel quarto di finale col Feyenoord, si sono sottoposti ad esami che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Non è stato reso noto il grado della lesione ma, stando a quanto filtra, è il difensore inglese che avrà bisogno di più tempo per il recupero. Entrambi salteranno i match contro Atalanta e Milan. Poi dovrebbero essere svolti nuovi controlli per valutare lo stato fisico. Un doppio guaio non da poco per Mourinho, che spera di poter recuperare almeno Wijnaldum per la semifinale di andata di Europa League (11 maggio) col Bayer Leverkusen.