Serie B 2022/2023, Palermo beffato dal Var: con il Benevento è 1-1

Termina 1-1 la sfida del “Barbera” tra Palermo e Benevento, che si sono affrontate nella trentaquattresima giornata della Serie B 2022/2023. Un risultato che “delude” entrambe le compagini, bisognose dei tre punti per perseguire i rispettivi obiettivi. Particolare rammarico per il Palermo di Corini, che a tempo scaduto si vede annullare il gol-vittoria dal Var: i rosanero perdono un’occasione per entrare nella zona playoff. Il Benevento invece muove la classifica, ma rimane ultimo a 31 punti con quattro lunghezze di distacco dal quartultimo posto che vale i playout (forbice permettendo). Insomma, una situazione davvero critica per gli uomini di Agostinelli.

La cronaca – I primi minuti di partita sorridono al Benevento, che colleziona le prime occasioni pericolose con Farias e soprattutto con Veseli che all’8′ prova a risolvere un batti e ribatti in area chiamando Pigliacelli a una parata tutt’altro che banale. Il Palermo appare in difficoltà, ma alla prima occasione utile passa in vantaggio: al 12′ infatti arriva il gol di Sala, che si fa trovare pronto sul cross dalla destra di Valente sfruttando anche l’indecisione di Improta e supera Manfredini per l’1-0 che fa esplodere il Barbera. Il Benevento subisce il contraccolpo psicologico e lascia altri spazi ai padroni di casa, ma dopo qualche minuto complicato arriva la reazione degli uomini di Agostinelli. Prima una serie di calci d’angolo, poi al 28′ ecco il pareggio: cross basso di un ispirato Ciano, taglio di Farias che sorprende la difesa (in particolare Mateju) e con il destro firma l’1-1. A salire in cattedra è proprio Ciano, che prima sfiora il 2-1 con un gran sinistro al volo che termina fuori di poco e poi illumina con un lancio millimetrico per Acampora che viene chiuso da Mateju. Il Palermo soffre e al 38′ è ancora salvato da Pigliacelli, che con un riflesso super salva il risultato sul colpo di testa a botta sicura di Acampora sugli sviluppi dell’ennesimo corner ospite. Si va al riposo quindi sull’1-1.

Il secondo tempo si apre con diverse sostituzioni e con il Palermo desideroso di trovare i tre punti. Il primo squillo però è del Benevento con una conclusione centrale di Ciano bloccata da Pigliacelli. Ci provano anche Farias da una parte e Sala dall’altra, ma nessuno dei due trova la doppietta personale. Con il passare dei minuti subentra tanta stanchezza, complice il primo caldo primaverile: la partita si incattivisce e le occasioni da gol limpide latitano. Nel finale Agostinelli inserisce anche il classe 2006 Carfora, che entra con il piglio giusto e si rende protagonista anche di un paio di occasioni interessanti dalle parti di Pigliacelli. Gli ultimi minuti sono però di marca palermitana, con i rosanero che spingono e che troverebbero anche il gol vittoria al 95′: a segnarlo è Broh, che ribadisce il rete la parata in uscita disperata di Manfredini. Inizialmente sembra tutto regolare, ma poi il Var evidenzia il tocco con il braccio di Segre sul rimpallo della parata del portiere ospite. Gioia collettiva cancellata in pochi secondi e fischio finale, per l’1-1 che non accontenta nessuno.