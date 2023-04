MOVIOLA – Lazio-Torino, Singo trattiene Hysaj in area: niente rigore, tante proteste

Episodio da moviola in Lazio-Torino. Rischia Wilfried Singo, che trattiene in area, seppur in modo fugace e non continuativo, il corrispettivo in campo Elseid Hysaj. Il Var non interviene dopo che Ghersini ha fatto proseguire il gioco, c’è qualche dubbio, come ha spiegato anche Luca Marelli su Dazn. Il giocatore granata ha rischiato, la valutazione dell’arbitro di campo è giusto non venga corretta dal Var, ma un eventuale rigore non sarebbe stato privo di fondamento.