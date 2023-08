Pagelle Cremonese-Bari 0-1: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cremonese-Bari, match valevole per la seconda giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 0-1 grazie alla rete di Sibilli il match dello Stadio Zini. La vittoria permette agli uomini di Mignani di salire a quota 4 in classifica, a pari merito con Sudtirol, Venezia e Cosenza e alle spalle della capolista Parma. Rimane invece ferma a 1 solo punto la Cremonese. Gara molto tattica e bloccata, con la Cremonese che ha avuto per larghi tratti della partita il pallino del gioco, senza però riuscire a trovare il modo per bucare la difesa ospite. Bari invece che è stato cinico a trovare il gol dell’1-0 per poi amministrare bene il vantaggio e portare a casa i 3 punti.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI CREMONESE-BARI

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr 6; Ghiglione 5,5 (32′ st Pickel sv), Bianchetti 6, Ravanelli 6, Quagliata 6; Collocolo 5,5 (1′ st Ciofani 6,5), Abrego 6; Zanimacchia 6 (27′ st Sernicola 6,5), Bertolacci 6 (17′ st Castagnetti 5,5), Buonaiuto 5,5 (17′ st Afena-Gyan 5,5); Vazquez 6. Allenatore: Ballardini 5,5

BARI (4-3-3): Brenno 6,5; Dorval 5,5, Zuzek 6, Vicari 6,5, Ricci 6; Bellomo 6 (21′ st Pucino 6), Maiello 6, Benali 5,5 (29′ st Faggi 6); Sibilli 7 (37′ st Edjouma sv), Nasti 6 (37′ st Scheidler sv), Morachioli 6,5 (29′ st Koutsoupias 6). Allenatore: Mignani 6,5

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna 6

RETI: 44′ pt Sibilli

NOTE: 8.988 spettatori, di cui 1100 ospiti.

Ammoniti: Dorval, Nasti, Bianchetti

Angoli: 5-3 Cremonese

Recupero: 2′ e 7′