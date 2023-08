Serie B 2023/24: bottino pieno Parma. Como beffato sul finale, 2-2 contro la Reggiana

Seconda giornata di Serie B: bastano quindici secondi al Parma per sbloccare il risultato contro il Cittadella. Fischio d’inizio, e rigore concesso ai padroni di casa che si presentano sul dischetto con Benedyczak: l’attaccante numero 7 calcia rasoterra e spiazza Kastrati, è proprio quest’ultimo ad aver regalato il rigore agli avversari, effettuando un fallo in area su Partipilo. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa con l’appena entrato Bernabe che, riceve bene l’assist di Begic, e calcia centralmente dalla distanza. Diverse le occasioni per gli ospiti che hanno retto bene e concluso in porta in diverse occasioni, senza successo però. Termina 2-0 al Tardini.

Il Como si fa beffare sul finale, la Reggiana pareggia sul finale. È Ioannou a sbloccare il risultato al quarto minuto di gioco su assist di Iovine. Il raddoppio arriva poi ad inizio ripresa, a timbrare il tabellino dei marcatori è Cerri questa volta. La rete mess a segno da Pettinari qualche minuto dopo riapre le speranze dei granata che firmano un pareggio nei secondi finali: autore della rete del definitivo 2-2 è stato Vido su rigore. Bene anche il Sudtirol che vince per 2-0 in casa della Feralpisalò. Sono gli ospiti a cambiare l’equilibrio del match al 23esimo, firmando il primo vantaggio. Autore della prima marcatura si è reso Odogwu, è poi Merkaj a mettere il sigillo sui primi tre punti di questa nuova stagione. Stesso risultato per il Modena che grazie alla marcatura di Strizzolo, messa a segno due minuti dopo il suo ingresso in campo, porta a casa la prima vittoria stagionale contro l’Ascoli. I bianconeri concludono ancora a reti bianche, e con zero punti in classifica.