MOVIOLA – Hellas Verona-Roma, fallo da ultimo uomo di Hien: il giallo diventa rosso dopo l’intervento del VAR

Altro episodio da moviola in Hellas Verona-Roma. Hien atterra Belotti che era diretto verso la porta difesa da Montipò. L’arbitro Doveri fischia fallo, ma esibisce solo il cartellino giallo nei confronti del difensore della formazione scaligera. Richiamato all’on-field review, il direttore di gara non ha bisogno di molti replays per cambiare la sua decisione iniziale: chiara occasione da rete e quindi il giallo diventa rosso. Verona in 10 per gli ultimi minuti di gara.