Highlights prova in linea uomini Elite, Europei ciclismo su strada 2023: super Laporte in volata su Van Aert (VIDEO)

Christophe Laporte vince la prova in linea maschile Elite in volata su Van Aert. Miracolo del francese, che scappa via all’inizio dell’ultimo giro a 14km dall’arrivo e resiste stoicamente al rientro del belga e di Kooij regalando il primo oro in questi Europei al suo paese dopo tre argenti. Sconfitta bruciante per Van Aert che è al settimo secondo posto stagionale. Ecco gli highlights dell’ultima prova maschile.

LA VOLATA

LA CADUTA DI GANNA