Como, Cutrone: “Andare in Serie A sarebbe un’emozione indescrivibile”

L’attaccante del Como Patrick Cutrone è intervenuto a Radio Serie A con Rds: “La Serie A sarebbe un sogno, un’emozione indescrivibile, da comasco ancora di più. Mancano 5 partite e non voglio pensarci. Negli ultimi anni ho sofferto per tante partite e per il poco minutaggio a disposizione. Vorrei tanto togliermi questa soddisfazione“. Il centravanti lariano ha poi aggiunto: “Per me giocare per il Como vuol dire tanto. Qui sono cresciuto, ho passato tutti gli anni della mia vita. Appena ho sentito dell’interesse del Como non ho voluto sentire altro, ed è stata la scelta giusta. Il club ci mette a disposizione ogni cosa per far bene, c’è cura dei dettagli. Anche dal punto di vista personale questa stagione è più che positiva. Ora però è importante rimanere con i piedi per terra per mirare dritto all’obiettivo“. Infine una battuta sulla sua ex squadra, il Milan: “Dovessimo incontrarlo significherebbe essere stati promossi. Sono legato ai rossoneri, non ho nessun rimpianto. Rimango tifoso anche della squadra di Pioli oltre che del Como. Le cose sono andate così, ma ho maggiore rammarico per altre esperienze, non per quella di Milano. Ora sono felice, conta questo“.