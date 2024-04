Ginnastica artistica, World Cup Doha 2024: azzurri mancano finali dopo la prima giornata

Niente da fare per gli azzurri impegnati nella prima giornata di qualifiche della World Cup di ginnastica artistica che fa tappa a Doha, in Qatar. Nella quarta e ultima tappa del circuito FIG di Coppa del Mondo, e a pochi giorni dagli Europei grandi attrezzi di Rimini, i rappresentanti dell’Italia, sia al maschile che al femminile, non hanno centrato nemmeno una finale di specialità, complice anche il fatto che in territorio mediorientale sono presenti alcuni dei big e delle big mondiali ancora a caccia del pass per Parigi 2024, visto che Doha è l’ultima tappa qualificante.

Al maschile i principali rimpianti sono per Salvatore Maresca, nono negli anelli e dunque primo degli esclusi nonché riserva.14.166 punti per l’azzurro, a meno di un decimo dall’egiziano Omar Mohamed: un vero peccato, è mancato un pizzico di fortuna. In gara anche Niccolò Vannucchi che con il suo 13.400 ha chiuso in quattordicesima posizione. Il toscano non ha centrato l’atto conclusivo neanche al corpo libero, dove ha totalizzato un non esaltante 12.266, ha fatto leggermente meglio Lay Giannini, 12.466 punti, ma non basta. Quest’ultimo si è presentato anche al cavallo con maniglie, così come Nicolò Mozzato, entrambi nelle retrovie.

Al femminile Chiara Barzasi è stata l’unica italiana impegnata nel volteggio, ma come da previsione non ha effettuato i due salti necessari per tentare l’accesso alla finale (13.533 punti nell’unico eseguito). Era invece al debutto assoluto nel circuito Caterina Gaddi, che si è cimentata nelle sue parallele, non riuscendo a conquistare la finale e totalizzando 12.133 punti. La veterna Martina Maggio, al suo rientro a livello internazionale dopo l’infortunio, ha gareggiato sugli staggi ed è uno dei primi passi per tornare al meglio. Domani in programma la seconda giornata di qualifiche. Giannini proverà il volteggio, insieme a Vannucchi, e anche le parallele e la sbarra. In questi ultimi due attrezzi ci sarà anche Mozzato. Nella femminile a trave rivedremo Barzasi e Maggio, la prima impegnata anche nel corpo libero insieme a Gaddi.