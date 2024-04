Abodi: “La cosa primaria non è vincere, ma convincere. E fare tesoro delle sconfitte”

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato del libro presentato di Arrigo Sacchi ‘Il realista visionario’, presentato dall’autore stesso: “Un allenamento come questo aiuta lo spirito di squadra, bello presentare questo libro“. Il ministro ha poi ha lodato i messaggi del libro dell’ex allenatore di Milan e Nazionale: “Sono dell’idea che non abbiamo bisogno di fenomeni. Bisogna vedere cosa siamo disposti a fare per raggiungere un obiettivo, a dare tutto ma non a fare di tutto. La prima cosa non è vincere ma convincere. Poi c’è l’importanza del rispetto. Bisogna far più tesoro dalle sconfitte che dalle vittorie“.