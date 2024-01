Zeman: “Mourinho bravo a coinvolgere la gente, in bocca al lupo a De Rossi”

A margine della conferenza stampa di presentazione della gara tra Pescara e Arezzo, il tecnico del Delfino Zdenek Zeman ha parlato del cambio sulla panchina della Roma, su cui in passato lui stesso è stato seduto: “De Rossi è stata una sorpresa a Roma. È uno molto stimato, ma non è esperto. Pensavo che una squadra grande come la Roma prendesse qualcuno con più esperienza, ma gli auguro di fare bene. Mourinho era bravo a coinvolgere la gente“. Il boemo ha poi aggiunto che a suo parere se al posto del portoghese ex Chelsea ci fosse stato un altro tecnico, con quegli stessi risultati sarebbe stato esonerato prima.