Algeria, confermato l’infortunio di Bennacer: nemmeno in panchina contro il Burkina Faso

Confermato un problema fisico per Ismail Bennacer. Il centrocampista del Milan ha riportato un infortunio di natura muscolare con l’Algeria in Coppa d’Africa, presumibilmente all’adduttore, e non è in grado di essere a disposizione contro il Burkina Faso questo pomeriggio. Il mediano non è titolare e non va neanche in panchina: ieri all’ospedale sono stati esclusi importanti problemi all’adduttore, ma qualcosa evidentemente c’è. Nelle prossime ore ne sapremo di più sulle sue condizioni.