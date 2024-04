Udinese-Roma, Ndicka si accascia a terra: partita interrotta, il giocatore in ospedale in codice giallo

Attimi di paura ad Udine al 73′ di Udinese-Roma, match della trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. Evan Ndicka si è accasciato al suolo da solo e la panchina di Daniele De Rossi si è immediatamente preoccupata per le condizioni del suo giocatore. Un cenno di ok del giocatore – uscito in barella – al tecnico ha permesso alle due squadre di tranquillizzarsi. Nelle prossime ore si saprà di più su quanto successo. L’ingresso dei soccorsi è stato immediato. Ndicka avrebbe accusato un dolore al petto.

COSA DICE IL REGOLAMENTO SULLA PARTITA INTERROTTA

La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che N’Dicka non è in pericolo di vita

L’arbitro Pairetto e l’Udinese hanno offerto subito massima disponibilità alla Roma. La squadra giallorossa vuole sincerarsi con la massima certezza delle condizioni di Ndicka e, dopo un colloquio tra De Rossi e lo spogliatoio, è stata presa la decisione di non giocare. Ndicka è cosciente ed è stato portato in ospedale per accertamenti, fa sapere la Roma. La partita è stata dunque interrotta ed è stata rinviata a data da destinarsi. Nessuno dei tesserati di Udinese e Roma parlerà sino a quando non ci sarà una diagnosi definitiva.