Basket, Serie A1 2023/2024: vincono Virtus Bologna e Milano, ma Brescia risponde e resta al comando

Grande spettacolo nella ventisettesima giornata della regular season di Serie A1 2023/2024, con diversi match importanti in questa domenica di metà aprile. Si delinea sempre più il quadro dei playoff, così come quello legato alla lotta salvezza. A ricoprire il ruolo di “big match” sicuramente la sfida del Pala Leonessa tra Brescia e Venezia, che hanno dato vita a una partita degna dei playoff: alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa, con i ragazzi di coach Magro che restano quindi in testa alla classifica in solitaria.

Grande equilibrio nei primi minuti, con le due squadre che lavorano bene su entrambi i lati del campo senza concedere break agli avversari. Molto ispirato Tucker tra le fila della Reyer, mentre per la Germani c’è Burnell a firmare il primo mini-allungo nel finale di primo quarto quando Brescia va avanti 22-17. Si va così alla prima sirena con i padroni di casa in vantaggio 22-19. Il secondo quarto si apre nel segno di Wiltjer, che con sette punti in pochi secondi consente a Venezia di portarsi avanti sul 25-27. La reazione di Brescia è immediata e porta a un parziale da 12-5 in favore dei lombardi, capaci in più occasioni di riportarsi a +5 ma senza mai riuscire ad affondare un break più sostanzioso. All’intervallo lungo le due squadre tornano negli spogliatoi con Brescia in vantaggio 44-41. Battaglia che continua anche nel terzo quarto, in cui Venezia prende il largo fino al +7 grazie a ottime percentuali dall’arco. Brescia però risponde colpo su colpo e nel corpo a corpo degli ultimi minuti ha la meglio, chiudendo sul 90-84 e mantenendo la vetta solitaria della classifica.

In apertura di pomeriggio vittoria per l’Olimpia Milano, che piega Treviso in trasferta 91-89. Partita molto combattuta al PalaVerde di Villorba con l’EA7 che scende in campo con il freno a mano tirato e subisce un pesante parziale di 15-5 a inizio primo quarto. Primi dieci minuti che si chiudono nel segno dei canestri di Treviso (10/13 da due), che si presenta a inizio secondo quarto sul punteggio di 31-17. Treviso non segna per tutta la prima metà di quarto e si fa riprendere in un amen dall’Olimpia, che va all’intervallo lungo sotto di uno sul 40-39. Secondo tempo all’insegna dell’equilibrio, che si spezza solo negli ultimi minuti del quarto quarto. La tripla di Napier chiude i conti sull’88-78. Lodevoli i tentativi di rimonta di Treviso nell’ultimo giro d’orologio, ma non bastano per evitare alla Nutribullet il secondo ko in fila. Sponda Milano, bene Napier (20 punti e 3 assist) e Tonut (17 punti). Sponda Treviso, niente da fare per Olisevicius (22 punti+7 rimbalzi) e Harrison (21 punti+2 rimbalzi).

Quinto posto in solitaria per Reggio Emilia, che tra le mura amiche del Pala Bigi regola il fanalino di coda Brindisi con il punteggio di 74-66. L’UNAHOTELS archivia gran parte della pratica nel primo tempo (+16 a metà partita sul 44-28) e gestisce il tentativo di reazione dei pugliesi. Grande protagonista Jamar Smith, per distacco il migliore in campo con 23 punti in 24 minuti passati in campo. Si complica ulteriormente la situazione di Brindisi, complice anche il successo di Pesaro ieri sera con Pistoia.

Successo sofferto per la Virtus Bologna, che piega Cremona con il punteggio di 93-89 grazie a un eterno Marco Belinelli. Primo tempo in salita per le vu nere, che segnano tanto ma subiscono anche tanto (ben 53 punti in 20′) andando all’intervallo sotto di 4 lunghezze, dopo esser state in precedenza anche a -9. Nella ripresa sale però in cattedra Belinelli, che prima guida la rimonta nel terzo parziale a suon di assist e canestri (specialmente da tre). Nell’ultimo quarto, invece, la Virtus Bologna scappa sul +10, per la prima volta in doppia cifra di vantaggio, ma sbaglia troppo e si fa rimontare fino al -4. Poco male perché il 38enne di San Giovanni in Persiceto toglie le castagne dal fuoco con una tripla provvidenziale a 40 secondi dalla sirena che mette un punto esclamativo sul match e toglie anche gli ultimi dubbi sull’MVP. Cremona ci prova fino alla fine, ma ormai la vittoria è sfumata. La squadra di Banchi vince ancora e risponde a Milano.

Nella corsa alla zona playoff arriva una vittoria pesantissima per la GeVi Napoli, che al Pala Barbuto batte 88-79 il Banco di Sardegna Sassari e stacca proprio i sardi agganciando Tortona all’ottavo posto in classifica. Partita molto tirata, con la Dinamo avanti 42-43 all’intervallo ma poi destinata a soccombere sotto i colpi di Zubcic (19 punti+9 rimbalzi) ed Ennis (doppia doppia con 12 punti e 10 assist). Per la lotta salvezza invece arriva una vittoria che sa di permanenza in A1 per la Givova Scafati, che in uno scontro diretto ricco di tensione ha la meglio su Varese con il punteggio di 102-90. Il 29-19 dell’ultimo quarto decide l’incontro, che ha visto Pinkins (25 punti e 10 rimbalzi) e Robinson (22 punti) protagonisti assoluti.