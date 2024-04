Regolamento Udinese-Roma interrotta: come funziona la ripresa e quando si può giocare

Udinese-Roma, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A, è stata interrotta al 72′. Il difensore giallorosso Evan Ndicka si è accasciato a terra, lamentando un dolore al petto, ed è stato portato fuori in barella. Cosciente, il difensore ha rivolto un cenno di ok al tecnico Daniele De Rossi che, però, di concerto con la squadra ha preferito non riprendere il gioco. L’Udinese e l’arbitro Pairetto hanno offerto la massima disponibilità ai giallorossi. Pellegrini e Mancini, rispettivamente capitano e vice capitano, si sono avvicinati verso il settore ospiti per informare i tifosi della situazione. Il ragazzo è stato portato in ospedale ed è cosciente, fa sapere il club giallorosso.

La partita è stata interrotta al 72′ e la partita riprenderà dal minuto esatto della sospensione. La gara – che in quel momento si trovava sull’1-1 – non riprenderà dall’inizio, ma solo dal 72′. L’arbitro Pairetto ha ascoltato le due squadre, si è consultato con tutti e alla fine ha rispettato le decisioni delle due squadre. Che torneranno in campo in una data ancora da definire. La partita da regolamento dovrebbe essere recuperata nella giornata di domani, ma la Roma ha un impegno giovedì in Europa League e difficilmente la gara sarà recuperata lunedì sera. La prima data utile con ogni probabilità sarà a maggio. La priorità al momento però è Evan Ndicka, con la speranza di rivederlo presto in campo. Gli accertamenti in ospedale offriranno un quadro più preciso sulle sue condizioni.