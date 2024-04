Udinese, Cioffi: “I ragazzi sono stati bravissimi, attenti e concentrati”

L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bruciante sconfitta nel recupero contro l’Inter: “Ai ragazzi dico bravissimi. Sono stati attenti e concentrati. Dispiace per come è arrivato il pareggio con una doppia ingenuità, una risalita lenta e un’uscita un po’ avventata, ma devo dire bravi a tutti e si riparte“. L’allenatore bianconero ha proseguito: “Thauvin ha fatto una partita di tanto sacrificio come tutta la squadra, e fatta da lui vale doppio. A livello di risultato purtroppo l’annata è questa, non voglio assecondare un trend. Siamo consapevoli che ogni partita ci avvicina alla salvezza: abbiamo 3 big e poi gli scontri diretti“.

Cioffi ha poi risposto alle domande sulla lotta per non retrocedere: “Della salvezza non mi preoccupo perché so che dipende da noi tutte le domeniche. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che possiamo fare e di quanto possiamo migliorare, sarebbe sciocco stare a guardare le avversarie“. Per poi chiudere: “Bisogna guardare dove vuoi arrivare, non dove puoi cadere. È come quando sei un curva con la macchina: se cominci a vedere che dall’altra parte c’è il burrone ci finisci, se invece schiacci il gas e spingi esci dalla curva in velocità. Questo è quello che noi vogliamo fare. Lavoriamo sodo con intensità, mentalità e coinvolgimento emotivo, e poi uno più uno fa sempre due. Non dobbiamo rimuginare su cosa non va, altrimenti ci soffochiamo. Si deve ragionare su cosa va per poi venirne fuori“.