Inter, a Udine in svantaggio in Serie A per la quarta volta in stagione: appena 53 minuti in tutto

27, 6, 5, 15. Non sono i primi quattro numeri della ruota del Lotto di Milano, ma i minuti in cui l’Inter è rimasta in svantaggio nel punteggio nelle uniche quattro partite in cui è finita sotto. Un altro dei dati che testimonia la grandezza di questa squadra, visto che in totale fanno appena 53 minuti sui 2.790 delle trentuno giornate di questa Serie A (recuperi esclusi). Vuol dire che per 2.737 minuti l’Inter si è trovata in vantaggio o in una situazione di parità.

In ordine cronologico, la prima partita in cui l’Inter è finita sotto è anche l’unica che non è riuscita a ribaltare: il gol subito dal Sassuolo al 63′ e 27 minuti sul 2-1 per i neroverdi che hanno poi inflitto l’unica sconfitta in campionato alla corazzata di Inzaghi. Poi, tre rimonte: la prima si è concretizzata poche settimane dopo con l’1-1 contro la Juventus, quando dopo appena 6 minuti Lautaro ha risposto a Vlahovic, poi due vittorie. Quella di Roma è stata significativa: 1-0, poi il 2-1 giallorosso, quindi a inizio secondo tempo il nuovo ribaltone nerazzurro. E stasera, a Udine, qualcosa di simile: l’Inter va sotto a fine primo tempo, nella ripresa la sistema – almeno parzialmente in un primo momento – quasi subito.