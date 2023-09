Torino-Roma: vendita biglietti vietata ai residenti nel Lazio

Il Torino ha comunicato a tutti i tifosi che è iniziata la vendita di biglietti per il match Torino–Roma, in programma domenica 24 settembre con calcio di inizio alle ore 20.45 e valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. In seguito alle decisioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, la vendita di biglietti è vietata a tutti i residenti nella Regione Lazio. I punti vendita vivaticket della Regione Lazio non saranno pertanto attivi.