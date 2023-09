Formazioni ufficiali Psg-Nizza, Ligue 1 2023/2024

Questa sera, venerdì 15 settembre, si apre la quinta giornata di Ligue 1 2023/2024. Il Psg di Luis Enrique cerca il sorpasso in vetta ai danni del Monaco, primo a 10 punti a +2 sui parigini, e lo vuole fare in casa contro il Nizza di Francesco Farioli, ancora imbattuto con una vittoria e tre pareggi in quattro giornate. L’appuntamento è alle 21 al Parco dei Principi. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI PSG-NIZZA

Psg: in attesa. Allenatore: Luis Enrique.

Nizza: in attesa. Allenatore: Farioli.