Ciclismo, Memorial Pantani 2023: domani al via anche Velasco e Simon Yates

Nella giornata di domani, sabato 16 settembre andrà in scena la ventesima edizione del Memorial Marco Pantani – Gran Premio Sidermec, con partenza da Riccione alle ore 11:10 ed arrivo a Cesenatico dopo 193,3 chilometri. A prendere parte alla corsa organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con la collaborazione del Panathlon Club Cesena del presidente Dionigio Dionigi e del vice Pino Buda saranno 143 corridori, divisi in 21 squadre, di cui sei World Team. Tra gli atleti più importanti in gara Pavel Sivakov, Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), il campione italiano Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) e il suo compagno di squadra Alexey Lutsenko, già vincitore di questa competizione nel 2019, Michael Matthews e Simon Yates (Team Jayco Alula), Andrea Pasqualon, Filippo Baroncini (Nazionale Italiana), Marc Hirschi, Alessandro Covi e Davide Formolo (UAE Team Emirates).