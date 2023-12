Torino, Juric: “Toro speciale, dopo la sosta abbiamo svoltato”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha analizzato ai microfoni di DAZN il successo casalingo per 3-0 contro l’Atalanta: “Dal primo giorno ho voluto bene a Duran Zapata, un ragazzo dal grandissimo cuore che porta sempre allegria e serietà in campo. Non faceva gol da un po’, invece oggi ha fatto una grande partita, da giocatore forte qual è e siamo molto contenti di averlo con noi. Dopo la sosta abbiamo cambiato marcia, e per questo gli ultimi tre risultati sono stati penalizzanti rispetto a ciò che abbiamo mostrato in campo“.

Juric ha poi proseguito: “Avremmo potuto fare anche più di tre gol, ma ci siamo ripresi qualcosa con questa vittoria. Il Torino è una società speciale, con una storia e dei tifosi diversi da tutti gli altri. Per adesso c’è molta sintonia e molto attaccamento in squadra, questa è una sensazione positiva e che percepisco ormai da un po’. Il modo di giocare vorrei che non cambiasse in base al risultato. Oggi abbiamo gestito molto bene il vantaggio acquisito, ed è già cinque o sei partite che seminiamo più di quanto raccogliamo“.